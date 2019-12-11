{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вильфанд: необычные скачки температуры наблюдаются в Сибири

Как сообщил и.о. директора Гидрометцентра России, в Сибири в течение недели преобладали воздушные массы из Атлантики, но через три дня погодой будет управлять антициклон

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сибирь ждет резкое понижение температуры на 20 градусов с 15 декабря после длительного периода положительных температурных аномалий в 16-18 градусов, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Интересная ситуация в Азиатской части страны. Там в очередной раз понижение температуры. Сейчас там температура выше нормы на 16-18 градусов, невероятное тепло. Но в течение буквально четырех дней в Западной Сибири, в Тюменской области, в Томской, в Красноярском крае температура понизится почти на 20 градусов. В начале прошлой недели тоже было холодно по-настоящему, такие сибирские морозы, а затем потеплело на 25 градусов, а сейчас очередное понижение. Очень необычная ситуация", - сказал он.

По словам Вильфанда, в течение последних пяти-семи дней в Сибири преобладали воздушные массы из Атлантики. "Это бывает крайне редко, потому что континентальный климат в Сибири по-своему формируется. Но через три дня погодой будет управлять антициклон", - пояснил он, отметив, что зимний антициклон - это очень холодная синоптическая ситуация.

По данным Гидрометцентра, в частности в Красноярском крае дневная температура не опускается ниже одного градуса мороза, ночная - ниже пяти градусов мороза в настоящее время. Но в воскресенье днем прогнозируется уже десять градусов мороза, в ночь на понедельник - 16 градусов мороза. Аналогичная ситуация в Томской области - до воскресенья дневные температуры будут держаться в районе пяти градусов мороза, к концу недели температура резко опустится до 16 градусов мороза.

Теги
РоссияТюменская областьКрасноярский крайТомская область
Реклама на ТАСС
Заповедник на Ямале получил статус национального парка для удобства коренных народов
В нем появится зона для рыболовства, охоты, а также сбора ягод и грибов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС