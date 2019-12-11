Вильфанд: необычные скачки температуры наблюдаются в Сибири

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сибирь ждет резкое понижение температуры на 20 градусов с 15 декабря после длительного периода положительных температурных аномалий в 16-18 градусов, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Интересная ситуация в Азиатской части страны. Там в очередной раз понижение температуры. Сейчас там температура выше нормы на 16-18 градусов, невероятное тепло. Но в течение буквально четырех дней в Западной Сибири, в Тюменской области, в Томской, в Красноярском крае температура понизится почти на 20 градусов. В начале прошлой недели тоже было холодно по-настоящему, такие сибирские морозы, а затем потеплело на 25 градусов, а сейчас очередное понижение. Очень необычная ситуация", - сказал он.

По словам Вильфанда, в течение последних пяти-семи дней в Сибири преобладали воздушные массы из Атлантики. "Это бывает крайне редко, потому что континентальный климат в Сибири по-своему формируется. Но через три дня погодой будет управлять антициклон", - пояснил он, отметив, что зимний антициклон - это очень холодная синоптическая ситуация.

По данным Гидрометцентра, в частности в Красноярском крае дневная температура не опускается ниже одного градуса мороза, ночная - ниже пяти градусов мороза в настоящее время. Но в воскресенье днем прогнозируется уже десять градусов мороза, в ночь на понедельник - 16 градусов мороза. Аналогичная ситуация в Томской области - до воскресенья дневные температуры будут держаться в районе пяти градусов мороза, к концу недели температура резко опустится до 16 градусов мороза.