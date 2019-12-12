{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Красноярске продлил арест двум фигурантам дела об избиении человека до смерти

Андрей Шилов и Сергей Шмелев были арестованы 16 октября

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Красноярска продлил до 15 марта 2020 года заключение под стражей Андрею Шилову и Сергею Шмелеву, подозреваемым в избиении человека, который впоследствии скончался. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе краевого суда.

На эту тему

Шилова и Шмелева подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжелого вреда здоровью"). Избитый ими мужчина скончался в больнице. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела в центральный аппарат ведомства. 16 октября суд арестовал обоих подозреваемых сроком на два месяца.

"Суд Железнодорожного района продлил заключение под стражей до 15 марта 2020 года", - сообщил собеседник агентства.

Обстоятельства преступления

Ночью 15 сентября 24-летний и 29-летний мужчины после словесного конфликта в ходе телефонного разговора с 31-летним знакомым приехали к нему домой, где на лестничной площадке, а затем и в квартире избили его. Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на все усилия врачей, умер. Изначально уголовное дело было возбуждено органами МВД, но в связи со смертью материалы были переданы в следственные органы Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

14 октября были задержаны двое подозреваемых в избиении. По данным СК, один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Версию следствия о причастности задержанных к преступлению подтверждает видео с места преступления, снятое знакомым подозреваемых.

По данным телеканала "Россия-24", один из подозреваемых - Андрей Шилов - сын председателя Емельяновского поселкового совета депутатов и бывшей судьи Емельяновского районного суда. Телеканал ранее также разместил короткое аудиопризнание, якобы сделанное Шиловым в ночь конфликта с погибшим Дмитрием Сисигиным. В нем Шилов говорит об избиении и произносит фразу: "Я его убил". Телеканал не исключает, что Шилов говорил об избитом Сисигине.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Санкции WADA не помешают проведению чемпионата мира по парашютному спорту в России
Турнир пройдет в августе 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС