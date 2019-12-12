Суд в Красноярске продлил арест двум фигурантам дела об избиении человека до смерти

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Красноярска продлил до 15 марта 2020 года заключение под стражей Андрею Шилову и Сергею Шмелеву, подозреваемым в избиении человека, который впоследствии скончался. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе краевого суда.

Шилова и Шмелева подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжелого вреда здоровью"). Избитый ими мужчина скончался в больнице. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела в центральный аппарат ведомства. 16 октября суд арестовал обоих подозреваемых сроком на два месяца.

"Суд Железнодорожного района продлил заключение под стражей до 15 марта 2020 года", - сообщил собеседник агентства.

Обстоятельства преступления

Ночью 15 сентября 24-летний и 29-летний мужчины после словесного конфликта в ходе телефонного разговора с 31-летним знакомым приехали к нему домой, где на лестничной площадке, а затем и в квартире избили его. Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на все усилия врачей, умер. Изначально уголовное дело было возбуждено органами МВД, но в связи со смертью материалы были переданы в следственные органы Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

14 октября были задержаны двое подозреваемых в избиении. По данным СК, один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Версию следствия о причастности задержанных к преступлению подтверждает видео с места преступления, снятое знакомым подозреваемых.

По данным телеканала "Россия-24", один из подозреваемых - Андрей Шилов - сын председателя Емельяновского поселкового совета депутатов и бывшей судьи Емельяновского районного суда. Телеканал ранее также разместил короткое аудиопризнание, якобы сделанное Шиловым в ночь конфликта с погибшим Дмитрием Сисигиным. В нем Шилов говорит об избиении и произносит фразу: "Я его убил". Телеканал не исключает, что Шилов говорил об избитом Сисигине.