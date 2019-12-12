Мэрия Новокузнецка выплатила инвалидам компенсации за аварийное жилье

"В настоящее время администрацией г. Новокузнецка решение суда исполнено в полном объеме, денежные средства в размере 2 млн 191 тыс. руб. переведены на счета пострадавших", - говорится в сообщении.

КЕМЕРОВО, 12 декабря. /ТАСС/. Мэрия Новокузнецка выплатила компенсации двум инвалидам-колясочникам за попытки принудительно выселить их из аварийного жилья, не предоставив взамен приемлемой альтернативы, сообщается в четверг на сайте прокуратуры Кузбасса.

В течение двух лет чиновники пытались принудительно выселить двух инвалидов из аварийного жилья: дом отключали от сетей, демонтировали участки стояков и отопительные приборы. Взамен инвалидам предлагали заселиться в квартиру на восьмом этаже из маневренного фонда города, не соответствующую условиям проживания.

В конце июня текущего года Центральный районный суд Новокузнецка по требованию прокуратуры обязал мэрию выплатить им компенсацию морального вреда и выкупную стоимость жилья в аварийном доме, который должен быть расселен еще в 2016 году. Собственникам муниципальные власти должны были предоставить новое жилье или выплатить равнозначное денежное возмещение на приобретение квартир.

Мэрия не согласилась с решением суда первой инстанции и обжаловала его в Кемеровском областном суде, который отказал ей в удовлетворении жалобы. Решение суда первой инстанции вступило в силу.

В настоящий момент СУ СК РФ по Кемеровской области расследует три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), в которых фигурируют чиновники администрации Новокузнецка. В конце июня прокуратура Кузбасса направила в региональный следственный комитет материалы проверки о новых выявленных фактах мошенничества с аварийным жильем.