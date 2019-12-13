В Новосибирске построен центр ядерной медицины с производством препаратов для лечения рака

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Центр ядерной медицины стоимостью, оснащенный оборудованием для производства радиофармпрепаратов для лечения онкологии, построен в Новосибирске, сообщила ТАСС представитель инициатора проекта - специалист по связям с общественностью ГК "Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С. Березина" Елена Денисенко.

Проблема раковых заболеваний остро стоит в Новосибирской области. Регион, по данным Росстата, занимает второе место в Сибири по числу умерших от рака, заболеваемость в 2018 году выросла с 444,6 до 469,4 случаев на 100 тыс. населения.

"Завтра официальное открытие центра, сейчас он работает в тестовом режиме. Мы планируем, что он будет принимать до 8 тыс. пациентов в год", - пояснила Денисенко.

Стоимость строительства составила 1,2 млрд рублей. Площадь нового корпуса - 4 тыс. кв. метров. Центр состоит из диагностического и лечебного отделений. В диагностическом отделении будут проводить диагностику ПЭТ/ КТ - позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией. Кроме того, для работы ПЭТ/КТ, в центре будет установлен собственный циклотрон для производства радиофармпрепаратов, который будет производить 30 тысяч таких препаратов в год. Этого будет хватать не только для Новосибирска, но и для Томска и Барнаула, где в будущем также будут построены ПЭТ/КТ-центры.

В лечебном отделении центра будет установлена первая в Сибири радиохирургическая установка "Гамма-нож". Такая установка позволит проводить лучевую терапию опухолей головы. Преимущество данной установки в том, что лечение проводится за один сеанс и не подразумевает трепанацию черепа и госпитализацию. "Гамма-нож" сможет принимать до тысячи человек в год", - рассказала Елена Денисенко.

Инициатор проекта - Медицинский институт имени Березина - основан в 2003 году в Санкт-Петербурге. Это было первое в стране частное отделение магнитно-резонансной томографии. Сейчас компания открыла 93 диагностических центров магнитно-резонансной и мультиспиральной компьютерной томографии в 68 городах России, Украины и Армении. По данным лечебного учреждения, сегодня около 15% магнитно-резонансных томографий в стране выполняются в этих отделениях. Также институт занимается радиохирургией, а в 2017 году открыл новый центр лечения онкологических заболеваний - первый в России клинический центр протонной терапии.