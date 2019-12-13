{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новосибирске построен центр ядерной медицины с производством препаратов для лечения рака

Планируется, что он будет принимать до 8 тыс. пациентов в год

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Центр ядерной медицины стоимостью, оснащенный оборудованием для производства радиофармпрепаратов для лечения онкологии, построен в Новосибирске, сообщила ТАСС представитель инициатора проекта - специалист по связям с общественностью ГК "Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С. Березина" Елена Денисенко.

Проблема раковых заболеваний остро стоит в Новосибирской области. Регион, по данным Росстата, занимает второе место в Сибири по числу умерших от рака, заболеваемость в 2018 году выросла с 444,6 до 469,4 случаев на 100 тыс. населения.

"Завтра официальное открытие центра, сейчас он работает в тестовом режиме. Мы планируем, что он будет принимать до 8 тыс. пациентов в год", - пояснила Денисенко.

Стоимость строительства составила 1,2 млрд рублей. Площадь нового корпуса - 4 тыс. кв. метров. Центр состоит из диагностического и лечебного отделений. В диагностическом отделении будут проводить диагностику ПЭТ/ КТ - позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией. Кроме того, для работы ПЭТ/КТ, в центре будет установлен собственный циклотрон для производства радиофармпрепаратов, который будет производить 30 тысяч таких препаратов в год. Этого будет хватать не только для Новосибирска, но и для Томска и Барнаула, где в будущем также будут построены ПЭТ/КТ-центры.

В лечебном отделении центра будет установлена первая в Сибири радиохирургическая установка "Гамма-нож". Такая установка позволит проводить лучевую терапию опухолей головы. Преимущество данной установки в том, что лечение проводится за один сеанс и не подразумевает трепанацию черепа и госпитализацию. "Гамма-нож" сможет принимать до тысячи человек в год", - рассказала Елена Денисенко.

Инициатор проекта - Медицинский институт имени Березина - основан в 2003 году в Санкт-Петербурге. Это было первое в стране частное отделение магнитно-резонансной томографии. Сейчас компания открыла 93 диагностических центров магнитно-резонансной и мультиспиральной компьютерной томографии в 68 городах России, Украины и Армении. По данным лечебного учреждения, сегодня около 15% магнитно-резонансных томографий в стране выполняются в этих отделениях. Также институт занимается радиохирургией, а в 2017 году открыл новый центр лечения онкологических заболеваний - первый в России клинический центр протонной терапии.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Водоканал Барнаула увеличил инвестиции в модернизацию своих систем на 12%
В 2019 году удалось снизить среднее время отключения жителей от холодной воды с 12 до 9 часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС