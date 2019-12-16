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Лидера межнациональной преступной группировки в Красноярске приговорили к 10 годам колонии

Его признали виновным в покушении на убийство

КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Лидер красноярской преступной группировки, состоявшей из уроженцев стран Закавказья, Центральной Азии и России, Беслан Алиев осужден к десяти годам колонии за покушение на убийство (ст. 105 УК РФ) и умышленное уничтожение чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Об этом говорится в сообщении регионального главка ФСБ.

"Указанное лицо признано виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в мае 2018 года Алиев совершил покушение на своего знакомого. Во время обысков в его квартире было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, компоненты для самодельного взрывного устройства.

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РоссияКрасноярский край
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