Железнодорожное сообщение из Новосибирска в аэропорт Толмачево могут открыть к 2024 году

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение из центра Новосибирска в аэропорт Толмачево, который является крупнейшим за Уралом авиационным хабом, может быть запущено к 2023-2024 году, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС генеральный директор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич.

В конце августа губернатор Новосибирской области сообщал журналистам, что власти региона ведут переговоры с РЖД о возможности запуска электрички из Новосибирска в аэропорт. В ноябре замначальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков сообщал, что РЖД совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области разработали техзадание на подготовку экономического обоснования проекта по запуску железнодорожного сообщения из центра Новосибирска в аэропорт Толмачево.

"Экономическая основа для организации железнодорожного сообщения уже имеется, чтобы его планировать и реализовывать через два - три года. Активно ведутся переговоры с заинтересованными сторонами, в том числе и с РЖД. И я надеюсь, что к 2023-2024 году железнодорожное сообщение, которое будет не просто электричка, а реально комфортно на уровне того, что мы видим в Москве, будет реализовано", - сказал Янкилевич.

Он пояснил, что проект по организации железнодорожного сообщения становится экономически обоснованным тогда, когда пассажиропоток превышает 7 млн человек, кроме того, учитываются такие составляющие как стоимость проезда в такси и время в пути из города в аэропорт. Янкилевич уточнил, что, учитывая трансферных пассажиров (1,8 млн человек), по пассажиропотоку железнодорожное сообщение будет целесообразным через один - два года. При этом, по словам гендиректора аэропорта, пассажиропоток Толмачево в 2019 году вырастет на примерно 14% - до 6 млн 730 тыс. человек.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров.