{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Железнодорожное сообщение из Новосибирска в аэропорт Толмачево могут открыть к 2024 году

По словам гендиректор аэропорта Евгения Янкилевича, проект становится экономически обоснованным тогда, когда пассажиропоток превышает 7 млн человек

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение из центра Новосибирска в аэропорт Толмачево, который является крупнейшим за Уралом авиационным хабом, может быть запущено к 2023-2024 году, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС генеральный директор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич.

В конце августа губернатор Новосибирской области сообщал журналистам, что власти региона ведут переговоры с РЖД о возможности запуска электрички из Новосибирска в аэропорт. В ноябре замначальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков сообщал, что РЖД совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области разработали техзадание на подготовку экономического обоснования проекта по запуску железнодорожного сообщения из центра Новосибирска в аэропорт Толмачево.

"Экономическая основа для организации железнодорожного сообщения уже имеется, чтобы его планировать и реализовывать через два - три года. Активно ведутся переговоры с заинтересованными сторонами, в том числе и с РЖД. И я надеюсь, что к 2023-2024 году железнодорожное сообщение, которое будет не просто электричка, а реально комфортно на уровне того, что мы видим в Москве, будет реализовано", - сказал Янкилевич.

Он пояснил, что проект по организации железнодорожного сообщения становится экономически обоснованным тогда, когда пассажиропоток превышает 7 млн человек, кроме того, учитываются такие составляющие как стоимость проезда в такси и время в пути из города в аэропорт. Янкилевич уточнил, что, учитывая трансферных пассажиров (1,8 млн человек), по пассажиропотоку железнодорожное сообщение будет целесообразным через один - два года. При этом, по словам гендиректора аэропорта, пассажиропоток Толмачево в 2019 году вырастет на примерно 14% - до 6 млн 730 тыс. человек.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в Тулуне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС