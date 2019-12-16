Алтайский край в 2020 году проведет допэмиссию акций барнаульского аэропорта

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Алтайского края в 2020 году проведут дополнительную эмиссию акций АО "Авиапредприятие "Алтай" (управляет аэропортом Барнаула). Планируется, что по итогам допэмиссии, выкупить которую намерен "Новапорт", доля акций авиапредприятия в его распоряжении увеличится с 48% плюс одна акция до 75% минус одна акция, сообщил в понедельник ТАСС заместитель гендиректора холдинга "Новапорт" Евгений Янкилевич.

Власти Алтайского края рассматривают возможность передать контрольный пакет акций аэропорта "Новапорту", чтобы решить вопрос модернизации объекта за счет второго владельца.

"В настоящее время там [у "Новапорта"] 48% плюс одна акция. [Увеличить долю] до 75% минус одна акция мы бы хотели <...> после эмиссии в 2020 году. Если мы получаем контрольный пакет на выгодных для области условиях, мы готовы инвестировать необходимые средства в строительство терминального комплекса", - сказал Янкилевич.

Он уточнил, что "Новапорт" выкупит весь объем допэмиссии, который будет понятен после проведения независимой оценки.

По словам Янкилевича, "Новапорт" рассчитывает в 2020 году заключить инвестиционное соглашение с администрацией края, по которому вложит в реконструкцию терминального комплекса аэропорта 3 млрд рублей. "Поскольку все предпроектные работы завершены, после подписания соглашения "Новапорт" готов инвестировать около 80-100 млн рублей в проектировании нового терминала, которое будет завершено в течение 2020 года", - отметил он. В таком случае строительные работы нового терминала начнутся уже в 2021 году.

Ранее рассматривался вариант строительства нового международного терминала стоимостью около 700 млн рублей. Позже было принято решение, что более целесообразно провести реконструкцию имеющегося здания под международный терминал, а рядом построить терминал-пристройку площадью 8 тыс. кв. м для внутренних рейсов. Реконструкция терминала аэропорта Барнаула им. Г. С. Титова обойдется, по предварительным оценкам, в 2,4 млрд рублей.

Аэропорт был построен в 1965 году. В 2018 году он обслужил порядка 500 тыс. человек.