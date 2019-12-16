Власти Горного Алтая рекомендовали работодателям сделать 31 декабря выходным

ТАСС, 16 декабря. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рекомендовал в понедельник во время планерки сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Хорохордин сообщил, что часть регионов решили сделать 31 декабря выходным днем. В Республике Алтай работодателям рекомендуется последовать этому примеру и перенести рабочий день на 28 декабря - субботу", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, такой график работы будет более удобным для граждан, готовящихся к Новому году.

Ранее 31 декабря объявили выходным днем власти Белгородской, Воронежской, Свердловской, Кировской, Курганской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской, Пензенской и Ленинградской областей, Ставрополья, Крыма, Карачаево-Черкесии. Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем. Также законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября.