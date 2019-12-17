Прокуратура оспорила рост тарифов на тепло на алтайском курорте Белокуриха

БАРНАУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Суд признал недействующим рост тарифов на теплоснабжение более чем на 10% на территории курорта федерального значения Белокуриха в Алтайском крае. Такое нарушение выявила прокуратура региона, сообщается на сайте ведомства во вторник.

"В краевой суд было направлено административное исковое заявление, чтобы признать недействующим установление тарифов в Белокурихе на теплоснабжение. Суд требования прокуратуры удовлетворил", - говорится в сообщении.

Как поясняет пресс-служб ведомства, законодательство о ценообразовании предусматривает возможность каждый год повышать тарифы на отопление. Для потребителей "Теплоцентраль г. Белокуриха" тариф повысился более чем на 10% в 2019 году. Жители города начали обращаться в прокуратуру, после чего прошла проверка экономического обоснования тарифа. Расчеты провело управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.

Выяснилось, что регулятор в состав тарифа на тепло без экономического обоснования включил затраты организации на услуги сторонних организаций, приобретение малоценных основных средств, нормативную прибыль. В итоге, рост тарифов был оспорен прокуратурой края.