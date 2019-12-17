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В Кузбассе два человека погибли от отравления угарным газом

Еще двое госпитализированы
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© Андрей Махонин/ТАСС

ТАСС, 17 декабря. Мужчина и ребенок погибли в результате отравления угарным газом в Кузбассе, еще двое человек, включая девочку, госпитализированы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"17 декабря текущего года в 9 часов 30 минут (05:30 мск) поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов Прокопьевского района тел 44-летнего мужчины и его 6-летнего сына, с этого же адреса с признаками отравления продуктами горения госпитализирована 10-летняя девочка. <...> возбуждено уголовное дело по <...> ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

Следствие предварительно установило, что в доме семьи из пяти человек чувствовался запах гари, скорую помощь вызвала 40-летняя женщина после жалоб 10-летней дочери на плохое самочувствие. Прибывшие медики констатировали смерть ее супруга и 6-летнего сына. Мать и дочь госпитализировали. Старший 16-летний сын не пострадал.

"Установлено, что дом отапливался печью, семья на профилактических учетах не состояла. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причины смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин задымления", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияКемеровская область
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