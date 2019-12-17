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На Алтае незаконно пытались вывезти за границу 20 тонн нефрита на 50 млн рублей

Попытки вывоза были пресечены в октябре и ноябре
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© Пресс-служба Сибирского таможенного управления

БАРНАУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Силовики в Сибири осенью пресекли попытку незаконного вывоза из Алтайского края в Казахстан и Киргизию 20 тонн белого и зеленого нефрита стоимостью 50 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба Сибирского таможенного управления.

"В Алтайском крае в октябре и ноябре 2019 года во время двух попыток переместить природный камень через границу РФ в интересах граждан Китая изъято около 20 тонн зеленого и белого нефрита на общую сумму 50 млн рублей. Спецоперацию по выявлению и пресечению контрабандных каналов провели Сибирская оперативная таможня совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при участии Алтайской, Иркутской и Бурятской таможни и содействии ФСБ по Алтайскому краю и ГУ МВД по Иркутской области", - говорится в сообщении.

Нефрит планировалось вывезти грузовиками в Казахстан и Киргизию через пункт пропуска "Веселоярск" в Рубцовском районе Алтайского края, на погранпункте злоумышленники предоставили подложные документы на груз. Во время подготовки к операции оперативники получили информацию о незаконной добыче нефрита в Бурятии, он хранился в Иркутской области для дальнейшей транспортировки. У пытавшихся вывезти нефрит не было документов для подтверждения законного происхождения нефрита.

Грузовики с ценным камнем были задержаны, правоохранители продолжают проверки. Алтайская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде (ст. 226.1 УК РФ).

Теги
КазахстанКиргизияРоссияАлтайский край
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