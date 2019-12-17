Полпред президента в СФО потребовал решить вопрос бесхозных дамб в Восточной Сибири

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Бесхозные гидротехнические сооружения на территории Красноярского края, Хакасии, Тувы и Иркутской области должны быть поставлены на учет либо ликвидированы, сообщил в пресс-центре ТАСС полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Повышенное внимание к проблеме бесхозных гидротехнических сооружений возникло после разрушительной волны паводков в Иркутской области и прорыва каскада дамб в Красноярском крае.

По данным Енисейского управления Ростехнадзора на территории четырех регионов действует порядка 170 бесхозных гидротехнических сооружений.

"Бесхозных гидротехнических сооружений быть не должно, у каждого гидротехнического сооружения должен быть хозяин, который несет ответственность за его эксплуатацию", - подчеркнул Меняйло, он добавил, что, если такие гидротехнические сооружения не выполнят свою функцию, они должны быть ликвидированы. По его словам, перед постановкой на учет такие объекты должны быть обследованы.

Меняйло отметил, что после паводка в Иркутской области летом этого года вышло постановление правительства РФ, согласно которому в каждом из регионов должны быть определены потенциальные зоны подтопления, где будет запрещено строительство.

По словам полпреда, все бесхозные гидротехнические сооружения должны быть обследованы и поставлены на учет. "Бесхозных быть не должно. Либо, если они не выполняют свою функцию - они должны быть ликвидированы", - сказал он.

Иркутская область оказалась в центре внимания с связи с разрушительным паводком, затронувшим город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате половодья погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.

Прорыв дамб золотопромышленного предприятия "Сисим" на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края произошел 19 октября. Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести.