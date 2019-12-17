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В Новосибирске возбуждено дело в отношении 11 человек о выводе за границу 1,3 млрд рублей

По версии следствия, подозреваемые занимались оказанием платных услуг по валютным операциям

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о создании и участии в преступном сообществе возбуждено в Новосибирской области в отношении 11 человек, подозреваемых в выводе в иностранные государства более 1,3 млрд рублей, сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины по ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества"), а также в отношении трех женщин и семи мужчин по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"). В период с 2016 по 2019 год участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1 млрд 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые орудовали в Новосибирске и Барнауле. Они занимались оказанием платных услуг по валютным операциям. Для совершения операций использовались поддельные документы и расчетные счета коммерческих компаний. Деньги при этом выводились в иностранные государства.

Уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. Восемь фигурантов дела арестованы.

Теги
РоссияАлтайский крайНовосибирская область
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