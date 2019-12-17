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Глава Минприроды: рекультивировать промплощадку Байкальского ЦБК начнут в 2020 году

Дмитрий Кобылкин сообщил, что для проекта рекультивации найден новый подрядчик
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Работу по ликвидационным накопленного ущерба от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) планируют начать в первом квартале 2020 года. Как сообщил во вторник глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, для проекта рекультивации промплощадки на берегу Байкала найден новый подрядчик.

"В первом квартале следующего года в планах начать работу по ликвидации накопленного ущерба. Технология, которую мы предлагаем, соответствует всем требованиям экологических требований охраняемых природных территорий", - сообщил он на форуме "Чистая страна" в Сколково.

Министр уточнил, что к работам приступит "абсолютно новый оператор, у которого оборудование имеет высокую степень готовности".

БЦБК с 1960-х гг. до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, в нем проживают более 12 тыс. человек. За 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение этого года, однако этого до сих пор не произошло.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияИркутская область
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