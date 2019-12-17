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Томские власти выделят еще 90 млн рублей на поддержку малых ферм

Ранее в регионе направили на эти цели 60 млн рублей

ТОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Томской области в дополнение к ранее выделенным 60 млн рублей выделят еще 90 млн рублей на поддержку девяти фермерских хозяйств Томской области в 2019 году по региональной программе развития малых ферм региона, сообщила пресс-служба областной администрации.

"Почти 90 млн рублей господдержки получили дополнительно фермеры и кооперативы Томской области. Три сельскохозяйственных кооператива, пять начинающих фермеров и одна семейная животноводческая ферма стали обладателями грантов по итогам дополнительных конкурсных отборов, проведенных региональным департаментом по социально-экономическому развитию села", - говорится в сообщении.

Уточняется, что большую часть этих средств выделили кооперативам "Сибирские Афины", "ВЕК" и "Крестьянский", общая сумма грантов для них составила 74,6 млн рублей. Начинающие фермеры получат 11,5 млн рублей, остальную сумму - семейное хозяйство. Деньги будут направлены на закупку скота и нового оборудования.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Томской области, летом 2019 года 11 хозяйств региона получили поддержку на 60 млн рублей.

Деньги аграриям выделяются уже восьмой год в рамках региональной программы развития фермерства на селе. За предыдущие семь лет финансирование от государства получили более 200 фермеров региона на сумму 650 млн руб.

Теги
РоссияТомская область
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