Омская область разработала план по водоотведению в регионе для защиты от паводка

ОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Омской области, где в 2019 году от паводка пострадало 16 муниципалитетов, разработало комплексный план по отведению воды, который включает ряд мероприятий по защите от затопления. Об этом сообщил во вторник ТАСС замминистра природных ресурсов и экологии региона Сергей Палагута.

"План <…> включает в себя сбор сведений от муниципалитетов о территориях, которые подвержены затоплению в последнее время, о бесхозяйных гидротехнических сооружениях. Планом предусмотрена реализация в рамках госпрограмм Омской области мероприятий по строительству и реконструкции канализационных сетей и сооружений, строительству сооружений инженерной защиты в районах", - сказал он.

Омский губернатор Александр Бурков во вторник на учебно-методическом сборе по результатам годовой работы Единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС отметил, что в 2019 году паводковая ситуация стала одной из самых серьезных проблем для региона. "Во время весеннего половодья в 11 районах области было размыто более 100 участков дорожного покрытия, в 16 районах у нас подверглись затоплению 15 домов и около 260 приусадебных участков. Наибольший ущерб был нанесен Называевскому и Тарскому районам. В общей сложности у нас пострадали более 600 человек", - рассказал он.

Палагут добавил, что регион рассмотрит целесообразность использования Камышловского лога (русло бывшей реки Камышловка) в качестве водоприемника для отвода воды с территории ряда районов - Марьяновского, Исилькульского, Москаленского и Любинского. "Все это еще предстоит обсуждать со специалистами, с наукой, и только потом искать источники финансирования. Сначала необходимо разработать технико-экономическое обоснование, которое требует значительных средств. Надо понять, откуда и какой длины должны быть водоотводные сооружения, чтобы понимать в последующем, о каком объеме финансирования может идти речь", - отметил замминистра.

По его словам, решить вопрос с затоплением поможет и приведение в порядок Мангутского канала, который отводит воду из Тюменской области. "Этот канал сегодня бесхозяйный, и так как он проходит по территории двух субъектов, то он не может быть оформлен в собственность Омской области, поэтому мы не можем тратить на его содержание деньги. Сегодня его параметры уже не соответствуют проектным, воды проходит меньше, в результате чего происходит затопление прилегающей территории, плюс происходит повышение уровня грунтовых вод", - сказал Палагут.

Мангутский канал был создан в 1960-е годы для решения проблемы подтопления Называевского, Тюкалинского, Крутинского муниципальных районов Омской области и Сладковского муниципального района Тюменской области. Канал обслуживался Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР, но после упразднения министерства стал бесхозным. Летом 2019 года Бурков предложил передать канал в федеральную собственность, решение по данному вопросу еще не принято.