Двенадцать муниципалитетов Алтайского края получили технику для патрулирования лесов

БАРНАУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Новую лесопожарную и лесохозяйственную технику получили 12 муниципалитетов Алтайского края по нацпроекту "Экология", сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Бийское, Горно-Колыванское, Тягунское, Фрунзенское, Шипуновское, Чарышское, Степно-Михайловское, Павловское, Волчихинское, Озеро-Кузнецовское, Ларичихинское, Залесовское лесничества отправили 12 внедорожников", - говорится в сообщении.

В этом году Алтайскому краю на покупку спецтехники по нацпроекту выделили более 70 млн рублей. В филиалы подведомственных минприроды региона учреждений отправили более 50 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и более 700 единиц различного оборудования.

"В их числе малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗ, колесные и гусеничные тракторы, ранцевые лесные огнетушители, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и другое", - уточнили в пресс-службе.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".