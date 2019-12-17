{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двенадцать муниципалитетов Алтайского края получили технику для патрулирования лесов

В этом году региону на покупку спецтехники по нацпроекту выделили более 70 млн рублей

БАРНАУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Новую лесопожарную и лесохозяйственную технику получили 12 муниципалитетов Алтайского края по нацпроекту "Экология", сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Бийское, Горно-Колыванское, Тягунское, Фрунзенское, Шипуновское, Чарышское, Степно-Михайловское, Павловское, Волчихинское, Озеро-Кузнецовское, Ларичихинское, Залесовское лесничества отправили 12 внедорожников", - говорится в сообщении.

В этом году Алтайскому краю на покупку спецтехники по нацпроекту выделили более 70 млн рублей. В филиалы подведомственных минприроды региона учреждений отправили более 50 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и более 700 единиц различного оборудования.

"В их числе малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗ, колесные и гусеничные тракторы, ранцевые лесные огнетушители, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и другое", - уточнили в пресс-службе.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
В Омске избили главного редактора одного из местных интернет-порталов
Неизвестные избили Константина Скачкова во дворе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС