В Приангарье восстановили мост, обрушившийся из-за попытки проезда по нему большегруза

ИРКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Дорожники восстановили мост через реку Макаровка в Иркутской области, который обрушился 4 декабря из-за попытки проезда по нему 60-тонного лесовоза. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Движение по мосту через реку Макаровка в Киренском районе восстановлено. Филиалом "Мостостроительный" АО "Дорожная служба Иркутской области" выполнены работы по сборке и монтажу нового пролетного строения длиной 32,6 м из конструкций среднего автодорожного разборного моста. Пролет установлен на существующие опоры моста", - говорится в сообщении.

На время ремонтных работ для автомобилей были организованы дороги по льду реки.

4 декабря мост через реку Макаровка в Киренском районе Иркутской области обрушился из-за попытки проезда по нему 60-тонного лесовоза, водитель которого проигнорировал запрещающие знаки. Максимально допустимая нагрузка на сооружение составляет 20 тонн. Никто не пострадал. В районе был введен режим ЧС, чтобы оперативно привлечь средства на восстановление моста.

Мост является частью автомобильной дороги, связывающей город Киренск (районный центр) с Иркутском.