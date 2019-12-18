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В Приангарье восстановили мост, обрушившийся из-за попытки проезда по нему большегруза

Дорожная служба установила на существующие опоры моста новый пролет длиной 32,6 м, на время ремонтных работ для автомобилей организовали дороги по льду реки

ИРКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Дорожники восстановили мост через реку Макаровка в Иркутской области, который обрушился 4 декабря из-за попытки проезда по нему 60-тонного лесовоза. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

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"Движение по мосту через реку Макаровка в Киренском районе восстановлено. Филиалом "Мостостроительный" АО "Дорожная служба Иркутской области" выполнены работы по сборке и монтажу нового пролетного строения длиной 32,6 м из конструкций среднего автодорожного разборного моста. Пролет установлен на существующие опоры моста", - говорится в сообщении.

На время ремонтных работ для автомобилей были организованы дороги по льду реки.

4 декабря мост через реку Макаровка в Киренском районе Иркутской области обрушился из-за попытки проезда по нему 60-тонного лесовоза, водитель которого проигнорировал запрещающие знаки. Максимально допустимая нагрузка на сооружение составляет 20 тонн. Никто не пострадал. В районе был введен режим ЧС, чтобы оперативно привлечь средства на восстановление моста.

Мост является частью автомобильной дороги, связывающей город Киренск (районный центр) с Иркутском.

Теги
РоссияИркутская область
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