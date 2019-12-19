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Бюджет Омской области на 2020 год впервые за три года приняли с дефицитом

Размер дефицита составил чуть более 2% - 1,9 млрд рублей

ОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области приняло в четверг бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Впервые за последние три года он будет дефицитным, этот показатель составит 1,9 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Проект бюджета Омской области на 2020 год сформирован в следующих параметрах: доходы - 90,8 млрд рублей (+8,48% к уровню 2019 года), расходы - 92,7 млрд рублей (+16%), дефицит - 1,9 млрд рублей", - сказал ТАСС министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Как сообщили агентству в региональном Минфине, в 2021 году доходы запланированы на уровне 91,7 млрд рублей, в 2022-м - 90,3 млрд, расходы в 2021 году - 91,5 млрд, в 2022-м - 88,7 млрд. При этом профицит составит 209 млн и 1,57 млрд соответственно. В декабре прошлого года бюджет на 2019 года был принят с доходами в 83,7 млрд рублей и расходами в размере 79,9 млрд, профицит на тот момент составлял 3,8 млрд.

Помощник министра финансов Омской области Ольга Умова пояснила ТАСС, что по сравнению с 2018 и 2019 годами бюджет на 2020 год действительно уже на этапе принятия сформирован с дефицитом. "Бюджеты на 2018 и 2019 годы принимались с так называемым техническим профицитом, так как дотации из федерального бюджета в параметрах областного бюджета отражали в ходе рассмотрения проекта, между чтениями, а по расходам эти средства распределяли в полном объеме только в феврале, при принятии первых изменений", - сказала она.

По словам министра, доходы бюджета сформированы за счет налогов и неналоговых доходов региона в размере 67,5 млрд рублей (около 74,3% от общих доходов) и безвозмездных федеральных поступлений в размере 23,3 млрд рублей (около 25,7%). Размер дефицита (1,9 млрд рублей) составил чуть более 2%. "В программной структуре расходов бюджета наиболее емкими по финансированию в 2020 году будут госпрограммы "Развитие образования" (24,1 млрд рублей), "Развитие здравоохранения" (19 млрд) и "Социальная поддержка населения" (16 млрд). Расходы на зарплату работников бюджетной сферы предусмотрены на уровне 34,1 млрд, это на 1,2 млрд больше, чем в текущем году, и в ходе исполнения бюджета сумма будет еще увеличена", - рассказал Чеченко.

Он добавил, что на финансовую поддержку муниципалитетов предусмотрено 29,3 млрд рублей, что на 200 млн больше, чем в уточненном бюджете текущего года. На реализацию нацпроектов заложено 14,3 млрд рублей, региональный дорожный фонд запланирован в объеме 9,8 млрд.

Теги
РоссияОмская область
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