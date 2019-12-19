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Возведение нового здания для столетнего военного госпиталя в Сибири начнется в 2020 году

Медучреждение включено в перспективный план строительства Вооруженных сил РФ

ТАСС, 19 декабря. Новое здание для новосибирского военного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО), который в четверг отмечает столетний юбилей, начнут строить в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа.

"В следующем году запланировано начало строительства нового здания для госпиталя", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что 425-й военный госпиталь, дислоцированный в Новосибирске, включен в перспективный план строительства Вооруженных сил РФ.

В пресс-службе отметили, что за 100 лет существования лечебное учреждение претерпело множество изменений, сейчас это специализированная многопрофильная организация, которая оснащена современным медицинским оборудованием.

"В этом году в госпиталь поступило новое оборудование: комплекс телемедицинских консультаций, эндоскопическая стойка для проведения операций с применением артроскопических технологий на коленном и плечевом суставах, рентгеновский компьютерный томограф и другое медицинское оборудование", - цитирует пресс-служба начальника госпиталя подполковника медицинской службы Алексея Ускова.

По словам Ускова, в госпитале трудятся около 700 человек, 70% врачебного состава и среднего медперсонала имеют высшую квалификационную категорию.

19 декабря 1919 года Новониколаевский лазарет был переименован в Новониколаевский военный госпиталь. В свои первые годы существования основной задачей медицинских работников была борьба с острозаразными инфекциями, тогда военные медики спасли молодой город Новониколаевск (сегодня Новосибирск) от эпидемии тифа. Большая роль медучреждению была отведена и в годы Великой Отечественной войны. Почти весь медперсонал госпиталя вместе с армией эшелоном отправился на фронт, на их место пришли медики из запаса, которые вернули в строй более 100 тыс. раненых бойцов.

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РоссияНовосибирская область
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