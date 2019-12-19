В Томской области заработала первая станция, подающая очищенную воду в частные дома

ТОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Первая станция нового типа, подающая очищенную воду напрямую в частные дома, установлена и запущена в деревне Губино Томской области в рамках губернаторской программы "Чистая вода". Об этом в четверг сообщает пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ), который является разработчиком станции.

"Это первая станция, которая заводит воду в сеть, и для таких малых поселков - это решение серьезнейшей проблемы, связанной с получением чистой воды", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора региона по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто. По его словам, в 2020 и 2021 годах планируется расширение программы совместно с Политехническим университетом.

В вузе отметили, что производительность станции нового типа примерно в два раза больше стандартных. "У Томского политехнического университета есть возможности для производства станций еще с большей производительностью. Но я бы хотел отметить, что есть потребность не только в больших станциях, но и наоборот - в небольших. И у нас есть разработки, которые можно применять для отдельных зданий, где размещаются, например, социально значимые объекты", - цитирует пресс-служба ректора ТПУ Виктора Демина.

В ближайшее время вторая по счету станция нового типа будет запущена в селе Петровка Кривошеинского района, добавили в пресс-службе.