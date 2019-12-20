На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

ТАСС, 20 декабря. Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой. По словам матери, администрация школы не хочет ей помочь.

"Проводится доследственная проверка по поступившему обращению жительницы Каменского района об истязании ее сына, ученика 9-го класса одной из школ в Каменском районе. Ученики 9-го класса в ходе игры причинили ее несовершеннолетнему сыну телесные повреждения, в результате чего он был госпитализирован, к ее сыну неоднократно применялось физическое и психологическое насилие", - говорится в сообщении.

Назначена медицинская судебная экспертиза, с помощью которой определят степень тяжести полученных несовершеннолетним повреждений, которому диагностировали сотрясение мозга. По результатам проверки примут процессуальное решение.