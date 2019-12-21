Иркутские власти сделают водоотведение в домах Тулуна с высоким уровнем грунтовых вод

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Обследование домов жителей Тулуна, пострадавшего от летнего паводка, завершится до середины января, в тех из них, которые не входят в зону подтопления, но разрушаются от высокого уровня грунтовых вод, будет организовано водоотведение. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев, встретившийся в субботу с жителями города.

"Жителям территорий, которые не входят в зону затопления, дать свидетельства на приобретение жилья как пострадавшим от наводнения невозможно. Но проблема есть. Люди просят, требуют, чтобы решения по ним тоже были приняты. До 15 января мы планируем провести обследование, заактировать и сделать так называемый срез, где будет указан формат домов: аварийные и те, где близко подходят грунтовые воды. Мы сделаем водоотведение, посмотрим возможные проектные решения и будем принимать областную программу, чтобы сделать проживание людей безопасным", - приводит пресс-служба слова Кобзева.

По предварительным оценкам, в Тулуне около 300 таких домов, из-за высокого уровня грунтовых вод там до сих пор вода стоит в подвалах, а по стенам идет грибок. Кобзев отметил, что власти придают приоритетное значение восстановлению пострадавших от наводнения территорий.

"Мы создали межведомственный оперативный штаб, он должен координировать работу муниципалитетов, работать с обращениями граждан. Открываем приемную губернатора, где уже расписаны часы приема. Все обозначенные жителями проблемы будем принимать и решать со всей возможной оперативностью", - добавил врио губернатора.

Он посетил пункт длительного пребывания, где сейчас проживает 53 человека, и сообщил, что будет создан график постепенного переселения людей, ведь многие уже приобрели или приобретают жилье. Этот процесс, по словам главы региона, планируется решить до весны. Кобзев побывал и на новоселье одной из семей, которая накануне переехала из пункта долговременного размещения в собственную квартиру.

Паводки в Иркутской области

Иркутская область оказалась в центре внимания с связи с разрушительным паводком, затронувшим Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате половодья погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков. 12 декабря Левченко подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.