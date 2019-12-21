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Мэра в пострадавшем от паводка Нижнеудинском районе Приангарья выберут 22 декабря

На пост претендуют пять кандидатов

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Выборы мэра пройдут в воскресенье в пострадавшем от паводка Нижнеудинском районе Иркутской области, где предыдущий глава Сергей Худоногов ушел в отставку после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при ликвидации последствий наводнения. В выборах участвуют пять кандидатов, сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

"Мэра Нижнеудинского района будут выбирать 22 декабря. Напомним, прежний руководитель муниципалитета 13 июля подал в отставку. Всего на пост претендуют пять кандидатов. Для голосования изготовлена 51 тыс. бюллетеней", - говорится в сообщении.

В выборах участвуют первый заместитель мэра Нижнеудинского района Александр Архангельский, заместитель мэра района - начальник управления по социальной сфере Анатолий Крупенев, юристконсульт и депутат районной думы Евгения Малинина, глава крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Марусенко и преподаватель театрального отделения Светлана Харламова. Архангельский выдвинут "Единой Россией", Крупенев - самовыдвиженец, Малинина баллотируется от ЛДПР, Марусенко - от "Справедливой России", Харламова - от "Патриотов России".

Следственный комитет возбудил в отношении Худоногова уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций)" по итогам проверки. Основанием для нее стал видеоролик, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске. Запись была размещена в социальной сети "ВКонтакте" в начале июля. В пояснениях к видео говорится, что на кадрах дом мэра Худоногова, работы по ликвидации последствий паводка там ведутся в первоочередном порядке, в то время как простым горожанам никто не помогает.

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко после этого потребовал отстранить от должности Худоногова. Сам Худоногов сообщал ТАСС, что проживает в квартире, коттеджа у него никогда не было, а все комментарии в его адрес, связанные с видеороликом, являются вымыслом. Худоногов возглавлял Нижнеудинский район с 1994 года.

Иркутская область оказалась в центре внимания в связи с разрушительными паводками, затронувшими летом город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская область
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