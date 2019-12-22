Все избирательные участки открылись на выборах мэра Абакана

ТАСС, 22 декабря. Избирательные участки открылись в 8:00 (4:00 мск) на выборах мэра Абакана, сообщили ТАСС в городской избирательной комиссии.

Выборы мэра столицы республики проводятся в связи со смертью предыдущего городского главы Николая Булакина, руководившего Абаканом в течение 24 лет. Он погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края. Голосование проходит с 8:00 (4:00 мск) до 20:00 (16:00 мск). Проголосовать сможет около 130 тыс. избирателей.

"Все 74 участка открылись в штатном режиме в 8:00 (4:00 мск). Идет голосование", - сообщили в комиссии.

Ситуация с кандидатами

Ранее избирком зарегистрировал в качестве кандидатов замдиректора ИП "Хаврон" Михаила Молчанова (ЛДПР), вице-мэра Абакана Алексея Лемина ("Единая Россия") и двух самовыдвиженцев: директора компании "Терра" Ивана Аксенова и замдиректора ООО "Управление механизации-19" Василия Мельцера. КПРФ, чей кандидат Валентин Коновалов победил в прошлом году на выборах главы региона, на это голосование своего кандидата не представила.

О своем участии в выборах заявили 13 человек, но только шесть из них подали документы на регистрацию. Избирком отказал председателю комитета по бюджету Верховного совета республики Олег Иванову и председателю комитета по экологии регионального парламента Валерию Старостину в регистрации. Оба кандидата были самовыдвиженцами. В комиссии посчитали, что у Иванова недостаточно достоверных подписей. Депутат Верховного совета подал в суд, однако Абаканский городской суд, а позже и Верховный суд Республики Хакасия встали на сторону избиркома.

В субботу Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение двух предыдущих судов и обязал Территориальную избирательную комиссию города Абакана пересмотреть вопрос о регистрации на выборах главы города. Сам суд находится в Кемерове. По закону, оригинал документов о его решении нужно доставить в Абакан прежде, чем комиссия соберется повторно. По информации источника ТАСС в органах власти региона, повторное заседание комиссии о рассмотрении регистрационных документов Иванова может пройти в воскресенье. Как пояснила ТАСС глава горизбиркома Маргарита Лавриненко, несмотря на решение суда, оснований для переноса выборов нет.