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В новом созыве Заксобрания Новосибирской области создадут комитет по экологии

Этот вопрос обсуждался в регионе на протяжении 10 лет
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© Андрей Березкин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Комитет по экологии будет создан в новом, седьмом созыве Законодательного собрания Новосибирской области, выборы в который пройдут в сентябре 2020 года, сообщил журналистам в понедельник председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

В Новосибирской области остро стоят вопросы экологии, в частности, переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Летом 2019 года перевозчики в регионе заявили, что регоператор не оплачивает их услуги и накопил долг в 700 млн рублей, после чего обратились к губернатору Андрею Травникову. В конце ноября местные СМИ сообщили, что три компании-перевозчика ТКО с начала 2020 года покидают рынок. В ноябре глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась и Новосибирская область.

"Сегодня мы пришли к мнению, что в следующем созыве мы будем создавать комитет по экологии", - сказал Шимкив.

По его словам, вопрос создания такого комитета обсуждался в регионе на протяжении последних 10 лет. Ранее вопросы экологии обсуждались на базе комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям регионального парламента. В настоящее время Законодательное собрание Новосибирской области представлено восемью комитетами.

Теги
РоссияНовосибирская область
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