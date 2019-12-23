В Омской области отложили пересмотр норматива сбора ТКО

ОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области приняла решение расторгнуть соглашение с компанией, которая должна была провести замеры для пересмотра норматива сбора твердых коммунальных отходов для населения: при проведении процедуры выявили большое количество нарушений. Об этом журналистам в понедельник сообщила заместитель председателя омского РЭК Татьяна Муранова.

Реформа по обращению с ТКО началась в Омской области 1 апреля. По мнению общественников, в результате тариф на вывоз ТКО в Омске необоснованно вырос более чем в три раза - с 43,5 до 133,21 рублей. При проведении проверки прокуратура и РЭК выявили нарушения при определении в 2016 году нормативов накопления ТКО, что способствовало незначительному завышению этих норм. Летом было принято решение о пересмотре этих нормативов, который должен был завершиться к зиме 2020 года.

"Приемочная комиссия подписала акт об отказе в приемке результатов замеров в связи с тем, что выявлены достаточно существенные недостатки, которые невозможно устранить. <…> Для нас, для госзаказчика, это означает расторжение контракта и все связанные с этим проблемы. Получается, что у нас результатов замеров осенью и зимой нет. Это означает, что в следующем году работу придется начинать сначала. Действующие нормативы пока действуют и будут действовать", - сказала Муранова.

Она пояснила, что специалисты РЭК выявили факты несоответствия предоставленных замеров с видеозаписями, несогласованность графика вывоза мусора с регоператором и другие нарушения. "Например, когда на видеозаписи видно, что мусор был, а в ведомости результат отсутствует, стоит ноль. <…> Очень много мелких замечаний, комиссия неделю отсматривала все видеозаписи, сверяла все с ведомостями", - рассказала представитель РЭК.

По ее словам, срок объявления новых торгов пока не определен. "[Он будет объявлен] только в 2020 году с учетом тех проблем, с которыми мы уже столкнулись. Мы видим, какие у нас замечания, будем указывать в техзадании более подробные требования", - подытожила Муранова.

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным житель частного сектора Омска пожаловался на значительный рост тарифов на вывоз мусора при том, что объем и качество услуг не изменились. Президент поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить внимание на ситуацию, после чего ведомство предписало РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку ТКО (93% от тарифа на вывоз мусора). 1 августа тариф был снижен на 30,2%, и он составил 88,88 рубля с человека, проживающего в Омске, и 92,37 и 81,16 рубля - для жителей сельских районов, проживающих соответственно в многоквартирных и индивидуальных домах.