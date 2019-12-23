Легковой автомобиль в Кемерове сбил трех пешеходов на остановке

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Кузбассе разыскивают водителя автомобиля, который днем в понедельник совершил наезд на троих пешеходов на автобусной остановке на центральном проспекте Кемерова и скрылся с места происшествия. Пострадавшие доставлены в больницу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области.

"ДТП произошло сегодня около 15:20 (11:20 мск) на проспекте Ленина областного центра. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил наезд на трех человек, стоявших на остановке общественного транспорта. Трое потерпевших, в том числе 14-летний подросток, доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса ТАСС пояснили, что подростка осмотрели медики и направили на амбулаторное лечение. Двое взрослых пешеходов - мужчина и женщина - госпитализированы с травмами, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

На месте ДТП был обнаружен бампер автомобиля, инспекторы ГИБДД по госномерам уже установили его владельца. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют, кто управлял транспортным средством.