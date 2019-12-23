{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Легковой автомобиль в Кемерове сбил трех пешеходов на остановке

Водитель скрылся с места происшествия

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Кузбассе разыскивают водителя автомобиля, который днем в понедельник совершил наезд на троих пешеходов на автобусной остановке на центральном проспекте Кемерова и скрылся с места происшествия. Пострадавшие доставлены в больницу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области.

"ДТП произошло сегодня около 15:20 (11:20 мск) на проспекте Ленина областного центра. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил наезд на трех человек, стоявших на остановке общественного транспорта. Трое потерпевших, в том числе 14-летний подросток, доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса ТАСС пояснили, что подростка осмотрели медики и направили на амбулаторное лечение. Двое взрослых пешеходов - мужчина и женщина - госпитализированы с травмами, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

На месте ДТП был обнаружен бампер автомобиля, инспекторы ГИБДД по госномерам уже установили его владельца. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют, кто управлял транспортным средством.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
Бокс
Судьи боя Кудряшов - Пейсар дисквалифицированы на 1,5 года за неудовлетворительную работу
В субботу россиянин победил чешского боксера раздельным решением судей в 10-раундовом рейтинговом поединке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС