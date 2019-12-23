Морской ледокол "Дудинка" начал работу в порту на севере Красноярского края

ДУДИНКА /Красноярский край/, 23 декабря. /ТАСС/. Морской ледокол "Дудинка" начал работу в акватории порта Дудинка на севере Красноярского края - самом северном международном порту России, сообщил капитан судна Александр Константи.

Осенью в акватории порта начинает становиться лед, и традиционно с декабря суда, не способные плавать в ледовых условиях, допускаются к плаванию только с проводкой ледоколов. К марту-апрелю толщина льда может достигать двух и более метров.

"Наш экипаж будет работать до 8 февраля, когда прилетает новый экипаж, будет смена. Ледокол в порту Дудинка будет работать до конца мая, в зависимости от половодья. Когда начнет топить причалы, тогда ледокол с последним контейнеровозом уйдет в порт Мурманск", - сказал Константи.

По его словам, основная задача ледокола - обработка причала, прокладка во льду канала к нему, постановка судна к причалу и отвод от него.

Ледокол построен на финской судоверфи в 1970 году. Под названием Apu работал в Ботаническом заливе. В 2006 году приобретен компанией "Норникель". Основная его работа - обеспечение судоходства в порту Дудинка.

Дудинский морской порт - самый северный международный морской порт в России и крупнейший в Сибири, единственный порт в мире, обустроенный затопляемыми во время весеннего половодья причалами. Находится в ведении Заполярного филиала "Норникеля" и эксплуатируется одновременно как морской и речной порт. Круглогодично связан морским сообщением с Архангельском и Мурманском, в период летней навигации - речным сообщением с Красноярском и Диксоном. Соединен с Норильском железной и автомобильной дорогами.