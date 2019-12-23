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Режим "черного неба" ввели в Красноярске на 24 декабря

В безветренную погоду над городом, который окружен горами, скапливаются вредные вещества
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный среди жителей как режим "черного неба", ввели в Красноярске до вечера вторника. Об этом в понедельник сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 19 часов (15:00 мск) 23 декабря 2019 года до 19 часов (15:00 мск) 24 декабря 2019 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Отсутствие ветра в условиях географического положения и рельефа Красноярска - город стоит в низине и окружен горами, приводит к тому, что выбросы промышленных предприятий, котельных и автомобильного транспорта не рассеиваются и формируют над городом смог. В такие периоды предприятиям предписывается сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Ранее режим неблагоприятных метеоусловий действовал в Красноярске 26-28 ноября, 5-6 декабря, а до этого с 8 по 13 февраля 2019 года.

Теги
РоссияКрасноярский край
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