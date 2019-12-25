"Искитимцемент" обновит все элетрофильтры на дымовых трубах к 2024 году

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших в Сибири производителей строительного цемента "Искитимцемент" (входит в ХК "Сибцем"), находящийся в Искитиме, который, по данным Минприроды РФ, является одним из самых загрязненных городов России, обновит все электрофильтры на обеих дымовых трубах предприятия к 2024 году, сообщил ТАСС гендиректор "Искитимцемента" Владимир Скакун.

В сентябре Минприроды РФ определило 22 города РФ с самым высоким уровнем загрязнения воздуха за 2018 год. В рейтинг попали 22 города, в том числе Искитим, в котором рост концентрации всех основных загрязняющих веществ, по данным Минприроды, наблюдается последние пять лет. В Искитиме проживают 57 тыс. человек.

"Мы планово идем в этом [обновления оборудования в целях улучшения экологической ситуации] направлении, и к 2024 году мы все электрические фильтры поменяем в обоих наших дымовых трубах, всю начинку: электрические агрегаты питания, кабельные линии, электрические поля", - сказал Скакун.

Он отметил, что в уходящем году на одной из печей предприятия был установлен австрийский рукавный фильтр, снижающий уровень загрязнения в 160 раз. Еще два фильтра будут установлены в 2020 году на еще двух печах цементного производства. Стоимость одного фильтра составляет 160 млн рублей. Всего на производстве находятся четыре таких печи.

"У нас пока по загрузке хватает трех печей, одну мы вывели из эксплуатации и в ближайшие пять лет не более трех печей будут работать", - отметил Скакун. Он добавил, что в рамках улучшения экологической обстановки также ремонтируется действующее оборудование. В 2019 году на эти цели было потрачено 12 млн рублей, в 2020 году планируется потратить 30 млн рублей.

"Искитимцемент" поставляет цемент в Новосибирскую область и Алтайский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Кемеровскую, Омскую, Томскую, Тюменскую и Курганскую области, а также экспортирует продукцию в Казахстан.