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Новая система обращения с ТКО

Регоператор ТКО в Новосибирской области заключил контракты с перевозчиками на 2020 год

В компании "Экология-Новосибирск" сообщили, что сейчас перевозчики оптимизируют маршруты и тестируют новую спецтехнику

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с ТКО - компания "Экология-Новосибирск" - заключил контракты с компаниями на перевозку мусора в Новосибирской области на 2020 год, в настоящее время начались подготовительные работы, в частности, некоторые перевозчики оптимизируют маршруты и тестируют новую спецтехнику, сообщила в среду пресс-служба регоператора.

В конце ноября местные СМИ сообщили, что три компании-перевозчика ТКО с начала 2020 года покидают рынок в связи с растущей дебиторской задолженностью со стороны регионального оператора "Экология-Новосибирск". Сообщалось, что уходящие с рынка перевозчики забирают с улиц контейнеры. На минувшей неделе гендиректор группы "ВИС" (в группу "ВИС" входит "Экология-Новосибирск" - прим. ТАСС) Кирилл Гапеев сообщал журналистам, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после нескольких жалоб от транспортных компаний признала законными торги на перевозку ТКО в Новосибирской области.

"По результатам проведенных электронных аукционов подписаны контракты с ООО "Айсберг" и ООО "ПМК "Агролесомелиорация (с компаниями заключены договоры на 982,4 млн руб. и 7,7 млн руб. соответственно - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении регоператора.

Эти компании будут обслуживать 15 районов области, город Обь и четыре района Новосибирска.

Согласно информации пресс-службы, договоры также заключены с "СибирьЭкоТранспорт" (Болотнинский район), ИП Волкова (Дзержинский район города Новосибирска, Татарский, Венгеровский, Усть-Таркский, Чановский районы области), СК "Родник" (Калининский район Новосибирска), "Чистый город 2" (Тогучинский район области).

Кроме того, заключены прямые договоры с подрядными организациями в районах Новосибирской области, в том числе, с "Сервис-ЭКО" (Краснозерский, Кочковский и Доволенский районы). Завершен процесс по заключению контрактов с ООО "СибЭСКО" и ООО "ЭкоСервис". Они осуществляют транспортирование отходов в Мошковском, Колыванском, Купинском, Чистоозерном районах, Советском и Центральном районах Новосибирска, Бердске и Кольцово. Транспортирование отходов в Первомайском и Железнодорожном районах Новосибирска и поселке Краснообск будет осуществлять МУП города Новосибирска "Спецавтохозяйство".

По словам гендиректора "Экологии-Новосибирск" Ларисы Анисимовой, договорная компания завершена "вполне успешно". На сегодняшний день начались подготовительные работы. В частности, компания "Айсберг", выигравшая крупнейший тендер на перевозку ТКО в регионе, оптимизирует маршруты в Заельцовском районе Новосибирска, тестируется новая спецтехника.

О конфликте с перевозчиками

Летом 2019 года перевозчики в регионе заявили, что регоператор не оплачивал их услуги и накопил долг в 700 млн рублей, после чего обратились к губернатору Андрею Травникову. Регоператор объяснял ситуацию тем, что ведет проверку качества оказанных услуг, а предъявляемые к оплате объемы перевезенных ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период. В настоящее время споры решаются в суде. В декабре сообщалось, что группой "ВИС" будет передано регоператору более 40 мусоровозов. Такая мера после конфликтов с перевозчиками должна предотвратить риски возможной приостановки перевозки мусора в области. Сообщалось также о передаче группой "ВИС" "Экологии-Новосибирск" нескольких тысяч контейнеров.

Теги
РоссияНовосибирская областьНовая система обращения с ТКО
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