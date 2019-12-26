Дума Иркутска вновь отклонила бюджет на 2020 год в редакции мэрии

ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Дума Иркутска на заседании в четверг во второй раз отклонила проект бюджета города на 2020 год в редакции мэрии и повторно приняла проект с поправками депутатов, который мэр Дмитрий Бердников ранее отказался утверждать, передает корреспондет ТАСС. Теперь по действующему законодательству глава города обязан в течение семи дней подписать принятый думой бюджет и направить документ на опубликование.

Депутаты думы Иркутска на заседании 28 ноября отклонили предложенный администрацией города проект бюджета на 2020 год и отправили его на доработку. По их словам, мэрия не учла предложения депутатов по финансированию ряда направлений, парламентарии подготовили поправки и приняли бюджет 13 декабря. Однако новая редакция не устроила администрацию города, которая посчитала, что поправки поставят под угрозу функционирование городских систем, мэр отклонил бюджет и предложил думе компромиссный вариант проекта. Парламент в четверг его также отклонил. В соответствии с законодательством, принятым считается муниципальный бюджет, который одобрен думой и утвержден главой муниципалитета.

"Решение принято, проект бюджета [в редакции администрации Иркутска] отклонен", - сообщил председатель думы Дмитрий Ружников.

За отклонение проголосовали 20 депутатов, против - шестеро. Парламентарии повторно приняли проект бюджета, который уже принимали 13 декабря, и провели тайное голосование за аннулирование отрицательного заключения мэра на предыдущее решение. Аннулирование поддержали большинство голосовавших. Это обязывает мэра в течение семи дней подписать принятый думой бюджет и направить документ на опубликование.

По мнению депутатов, доработанный ими проект бюджета является более социально ориентированным. В нем 50 млн рублей добавлено на ремонт дорог в частном секторе, 87,5 млн рублей - на строительство площадок для командных видов спорта и установку тренажеров для воркаута, 52 млн рублей - на капитальный ремонт лестниц и подпорных стен, 200 млн рублей - на ремонт внутриквартальных территорий. Всего перераспределено порядка 630 млн рублей, при этом, как и в редакции мэрии, доходы и расходы бюджета составляют 18,9 млрд рублей, дефицит отсутствует.

ТАСС пока не располагает комментарием мэра Иркутска Дмитрия Бердникова о том, будет ли он в этот раз утверждать принятый думой бюджет с поправками депутатов.

Спор вокруг бюджета

На заседании думы 28 ноября, когда рассматривалась первоначальная редакция бюджета на 2020 год, подготовленная администрацией города, депутаты заявили, что в проекте не учтены предложения депутатов увеличить расходы на развитие частного сектора - ремонт дорог и вывоз мусора, расходы на ремонт городских дворов, строительство сетей водоснабжения. Также не было принято во внимание замечание депутатов о том, что затраты на ремонт внутриквартальных проездов сокращены с изначально запланированных 350 млн рублей до 40 млн рублей.

В результате бюджет Иркутска на 2020 год был принят с учетом подготовленных депутатами поправок с доходами и расходами в размере 18,9 млрд рублей. Доходы и расходы по сравнению с первоначальной редакцией не изменились, так как финансы были перераспределены внутри статей.

Пресс-служба администрации города после принятия бюджета думой распространила сообщение, в котором указывала на то, что поправки депутатов поставят под угрозу нормальное функционирование всего городского хозяйства.

Бюджет Иркутска на 2019 год был утвержден с доходами 16,3 млрд рублей, расходами - 16,8 млрд рублей и дефицитом 500 млн рублей или 3,3% от доходов.