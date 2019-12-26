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Резидентами турзоны "Ворота Байкала" в Иркутской области стали три новые компании

Всего проекты в сфере туризма в ОЭЗ реализуют девять инвесторов

ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) туристко-рекреационного типа "Ворота Байкала" в Иркутской области получили три новые компании, теперь свои проекты в сфере туризма там реализуют девять инвесторов. Об этом в четверг сообщил журналистам исполняющий обязанности министра экономического развития региона Владимир Гордеев.

ОЭЗ "Ворота Байкала" создана в 2007 году. Одна из целей - перепрофилировать территорию моногорода Байкальска с промышленной на туристическую, создать новые рабочие места, что особенно актуально после закрытия в 2013 году градообразующего предприятия - Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Турзоной, которая расположена на юге Байкала в Иркутском и Слюдянском районах, управляет правительство Иркутской области, для резидентов ОЭЗ действует льготный налоговый режим.

"В этом году появились новые резиденты, это три компании. На сегодня у нас девять резидентов", - сказал Гордеев.

Получившая статус резидента ОЭЗ компания "Байкал Альпика" построит на побережье Байкала гостиничный комплекс на 200 номеров с рестораном, конференц-залом, банным комплексом и 24 гостевыми домиками. "Братсктуринвест" возведет гостиничный комплекс на 51 номер, "Тау-Тур" - гостиницу апартаментного типа на восемь номеров и банный комплекс. Общий объем инвестиций трех резидентов составляет 365,5 млн рублей.

С 2018 года инженерная инфраструктура на территории ОЭЗ строится на средства федерального и областного бюджетов. На эти цели до 2024 года будет затрачено 4,2 млрд рублей. На данный момент готова часть сетей водоснабжения и водоотведения, сообщил Гордеев.

Основным резидентом ОЭЗ выступает горнолыжный курорт "Гора Соболиная". Это единственный резидент, который уже имеет действующую туристическую инфраструктуру в турзоне, остальные находятся в стадии строительства.

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