НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Треть месячной нормы осадков выпала в Новосибирской области 25 декабря, таким образом был побит рекорд 30-летней давности, сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" Ренад Ягудин. Также рекордное количество осадков зафиксировано еще в двух регионах Сибири - Кемеровской области и Алтайском крае.

"В Новосибирской области 25 декабря выпало 9 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы в зимний период. Был побит рекорд по количеству осадков, который в последний раз фиксировался в этот день 1987 году", - сообщил Ягудин.

По подсчетам метеорологов, в Кемеровской области выпало 18 миллиметров осадков, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд - 9 миллиметров, который был в 2015 году. Предельные количества осадков также были зафиксированы на Алтае: в поселке Тальменка выпало 12,9 миллиметра осадков, в селе Троицкое - 12 миллиметров. Оба показателя превышают рекорды предыдущих лет.

"Мы посчитали сумму осадков за 24 дня [декабря]. Так вот, оказалось, что за последние 60 лет по осадкам наш декабрь оказался на шестом месте, то есть вошел в десятку самых снежных за последние несколько лет", - сообщил Ягудин.

Усиленные снегопады в Западной Сибири, пришедшие на смену потеплению в начале декабря, стали причиной снежных заторов и пробок на дорогах. Так, новосибирский электронный справочник "2ГИС" оценил пробки в городе в 11 баллов из 10.

Как сообщалось, накануне снежный шторм стал причиной отключения энергоснабжения в нескольких районах Барнаула, поломки светофоров, падения деревьев. Движение транспорта было закрыто почти на десяти трассах Алтайского края из-за плохой видимости. Сейчас в крае действует штормовое предупреждение.