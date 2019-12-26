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Новый год и Рождество - 2020

В Кемерове установили всероссийский рекорд по массовому шествию Дедов Морозов

В акции приняли участие более 1,2 тыс. человек, самому младшему из них пять лет
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Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КЕМЕРОВО, 26 декабря. /ТАСС/. Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга возглавил самое массовое в стране шествие новогодних волшебников в Кемерове, в котором приняли участие 1279 человек со всей Кемеровской области в костюмах Дедов Морозов. Всероссийский рекорд установлен в 20-градусный мороз и зафиксирован экспертом книги рекордов России.

"Состоялся рекорд в преддверии праздника: было зафиксировано 1279 участников Дедов Морозов в кафтанах во всей амуниции праздничной, прошедших по центральной площади в Кемерове. Были среди участников и женщины, которых можно было узнать под гримом", - сказала журналистам эксперт книги рекордов России Юлия Пронина, пояснив, что ранее подобный рекорд в стране не фиксировался.

Она добавила, что главным условием для участников парада Дедов Морозов было наличие полного комплекта праздничной амуниции - кафтана и шапки, посоха и белой бороды. После регистрации нарядная колонна Дедов Морозов прошла по центральным улицам Кемерова, где из-за парада даже временно перекрыли автомобильное движение.

Шествие продолжалось почти в течение часа и завершилось у новогодней елки на центральной площади Кемерова. Даже 20-градусные морозы, которые установились в Кузбассе в четверг после аномального для декабря в Сибири потепления до минус четырех градусов, не помешали участникам парада установить всероссийский рекорд. Почти 1,3 тыс. человек приехали в областной центр из всех городов и районов Кузбасса и надели костюмы Дедов Морозов. Главный российский волшебник из Великого Устюга тоже преодолел более 3 тыс. километров пути, чтобы возглавить парад.

"Приехал я и морозца бодрого привез - какая зима без мороза! Очень во многих городах устраивают парады Дедов Морозов, но Кузбасс меня сегодня очень удивил. За этот новый год я спокоен, вижу, что Кемерово и Кузбасс готовы к встрече Нового года!" - сказал Дед Мороз из Великого Устюга, отвечая на вопрос ТАСС.

По данным департамента культуры и национальной политики региона, самому младшему участнику парада Дедов Морозов всего пять лет, самому старшему - 70. Многие из них уже заявили о готовности не снимать костюм новогоднего волшебника все январские праздники, чтобы поздравлять в нем друзей и соседей с Новым годом.

Теги
РоссияКемеровская областьНовый год и Рождество - 2020
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