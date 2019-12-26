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В Омской области завершили программу расселения людей из временного жилья

С начала 1990-х годов большое количество этнических немцев в Азовском районе проживало в жилых контейнерных вагонах, поставленных из Германии

ОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Последние четыре семьи, которые проживали в жилых контейнерных вагонах в селе Азово Омской области, получили в четверг новые квартиры. Как сообщается на сайте правительства Омской области, этим регион завершил программу расселения временного жилья, которая действовала с 2011 года.

В 1992 году в Азовский район, где проживает большое количество этнических немцев, по соглашению с Германией было поставлено около 600 контейнеров для временного проживания людей. Большая часть жителей таких контейнеров была расселена до 2010 года. В 2011 году регион принял программу расселения временного жилья, в рамках которой получить новую жилплощадь должны были оставшиеся 58 семей.

"Мы благодаря совместным действиям с руководством муниципального района, выполняя поручение губернатора Александра Буркова, в этом году завершаем программу по расселению жителей, которые проживали в неблагоустроенном жилье. Вагоны ранее были предназначены для проживания на короткий период времени, но получилось, что люди проживали там большой срок. Мы, наконец, эту программу закончили. Сегодня последние жители, которые проживали в таких стесненных условиях, получили благоустроенное, комфортное жилье", - цитирует пресс-службы министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Вадима Марыгина.

В пресс-службе правительства отметили, что на завершение программы из областного бюджета было выделено 6,05 млн рублей, на которые были приобретены четыре полностью благоустроенных квартиры общей площадью 198,3 кв. метра. Ранее в рамках программы было построено 2,7 тыс. кв. метров жилья, новое жилье получили 54 семьи.

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РоссияОмская область
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