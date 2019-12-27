В Кемеровской области задержали подозреваемого в незаконной продаже 700 новогодних елей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Кемеровской области местного жителя, подозреваемого в незаконной продаже более 700 новогодних елей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, местные инспекторы во время патрулирования остановили грузовой автомобиль. При его осмотре они обнаружили несколько десятков хвойных деревьев, которые водитель перевозил без сопроводительных документов. Мужчина пояснил, что приобрел их у жителя города Салаира.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Гурьевскому району установили продавца деревьев. Им оказался 22-летний местный житель. По предварительной информации, злоумышленник нелегально заготовил более 700 новогодних елей, которые он планировал реализовать в преддверии предстоящих праздников", - уточнила представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере"). Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.