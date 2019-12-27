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Томские власти в 10 раз увеличат финансирование жилищной программы для бюджетников в селах

В 2020 году на эти цели направят 100 млн рублей

ТОМСК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Томской области приняли решение увеличить в 10 раз - до 100 млн рублей - финансирование региональной программы "Бюджетный дом", которая предусматривает строительство и покупку жилья для врачей, учителей и других работников бюджетной сферы в сельской местности, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"По решению губернатора Томской области Сергея Жвачкина, в 2020 году областной бюджет направит на строительство бесплатного жилья для сельских работников бюджетной сферы 100 млн рублей, что в 10 раз превышает инвестиции этого года", - говорится в сообщении.

Муниципалитеты, где будет построено или куплено жилье для бюджетников в 2020 году, определят по итогам конкурса.

"О создании современных условий для жизни на селе вчера на Госсовете говорил президент. И, конечно, одно из главных условий - это доступное и комфортное жилье. В Томской области мы строим именно такие дома для бюджетников уже три года, и по просьбам работников социальной сферы я принял решение на порядок увеличить объемы строительства в новом году", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Программа "Бюджетный дом" в Томской области началась в 2017 году. Она предусматривает строительство, а с 2019 года еще и покупку бесплатного жилья для учителей, врачей и других представителей соцсферы. За три года на строительство бюджетных домов в девяти населенных пунктах региона было направлено 50 млн рублей.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская область
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