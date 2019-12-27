Экс-депутата в Хакасии приговорили к 4,5 года за мошенничество с квартирами для сирот

ТАСС, 27 декабря. Суд в Хакасии приговорил экс-депутата Верховного Совета республики к 4,5 года колонии за мошенничество при покупке квартир для детей-сирот, в результате чего бюджету региона причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры региона.

"Суд вынес приговор по уголовному делу о мошеннических действиях при закупке жилья для детей-сирот, в результате которых республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму свыше 9 млн рублей <…> в отношении бывшего депутата Верховного Совета Республики Хакасия, ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Установлено, что подсудимый в 2015-2016 годах, сговорившись с чиновником из администрации Усть-Абаканского района, обеспечивал своей бывшей супруге (с которой "продолжал состоять в фактических брачных отношениях") победу на конкурсе по приобретению квартир для детей-сирот в рамках реализации региональной программы "Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы". Всего по завышенной стоимости было приобретено 24 квартиры. Также подсудимый незаконно хранил боеприпасы на работе и дома.

Приговор вынесен по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере), и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение боеприпасов"). Гражданский иск на сумму свыше 9 млн рублей удовлетворен.