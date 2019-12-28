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Морозы в Сибири достигнут минус 40 градусов в последние выходные года

Как сообщают в центре погоды "Фобос", в начале недели антициклон сместится на юг и юго-восток

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Антициклон, который распространился на всю территорию Сибири, стал причиной аномальных морозов в регионах Сибирского федерального округа. Пиковые значения температур до минус 40 градусов будут достигнуты в ближайшие сутки, сообщили ТАСС в субботу в центре погоды "Фобос".

"Сибирь находится во власти антициклона монгольского происхождения. Именно с ним связаны те погодные условия, которые установились в регионе. Эпицентр аномального холода располагается в Прибайкалье. Ночью в этом регионе столбики термометра могут опуститься до минус 45 градусов, на Алтае ночью может быть до 37 градусов мороза, в Новосибирске - до минус 38 градусов, на Кузбассе - до минус 40 градусов, в Красноярском крае - до минус 38", - сказал собеседник агентства.

По его словам, под действием антициклона в Сибири исключено выпадение осадков, максимальная скорость ветра может достигать 8 м/с, хотя в целом в регионе будет безветренно.

"Морозная погода не продержится в Сибири очень долго. Уже в начале недели антициклон сместится на юг и юго-восток. Температура повысится на 10-15 градусов и станет даже немного ниже среднего для этого времени значения. Затем начнутся умеренные осадки в виде снега практически во всех регионах, так что можно сказать, что Новый год сибиряки встретят в комфортных условиях", - отметили в центре погоды "Фобос".

Обморожения и коммунальные аварии

В холода медики фиксируют рост числа пациентов с обморожениями. В Кузбассе, где дневные температуры в субботу опускались до минус 30 градусов, от обморожения на улице скончался мужчина, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Таштагольского района области. "В городе Таштагол на дороге найдено тело мужчины 1988 года рождения, он был в состоянии опьянения. Замерз, смерть наступила до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе красноярского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК), осуществляющей теплоснабжение большинства сибирских регионов, рассказали, что в морозы все подразделения энергетиков работают в штатном режиме.

"Мы живем в Сибири и всегда готовы к холодам. В этом году начало зимы выдалось теплым, а в прошлом году 30-градусные морозы были уже в октябре. С наступлением холодов ТЭЦ поднимают параметры. Это значит, что вода в тепломагистралях становится теплее", - отметил собеседник агентства.

Не обходится и без коммунальных аварий. В поселке Новый путь в Красноярском крае в ночь на 28 декабря без теплоснабжения остались 188 человек, проживающих в шести многоквартирных домах. Семья из трех человек эвакуирована в пункт временного размещения в лагере Горный, остальные жители от эвакуации отказались. К вечеру субботы теплоснабжение удалось восстановить.

Режим повышенной готовности

В региональных спасательных службах регионов Сибири ТАСС сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий жителям рекомендуется в вечернее время суток оставаться дома, а также отказаться от длительных поездок.

Спасатели проводят рейды для выявления опасных мест на водоемах, предотвращения выхода на них людей и выезда транспорта, а также проводят беседы с рыбаками. "Сейчас в Сибири активно идет период ледостава, водоемы начинают замерзать. Минусовые температуры не пугают ни детей, ни взрослых. И если первые идут к рекам и озерам ради забавы, то вторые чаще сокращают путь по образовавшимся переправам", - сообщается на сайте МКУ Иркутска "Безопасный город".

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