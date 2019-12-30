{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сибири возбудили дело по факту продажи краснокнижных рыб с ущербом 14 млн рублей

Осетр и стерлядь незаконно добывались в Новосибирской области и Красноярском крае

ТАСС, 30 декабря. Уголовное дело возбуждено в Новосибирской области по факту незаконного хранения и продажи краснокнижных осетра и стерляди с ущербом более 14 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении [группы] местных жителей. Они подозреваются в незаконном хранении и продаже особо ценных водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ) <…> ущерб Российской Федерации от незаконной добычи особо ценных водных биологических ресурсов составил более 14 млн рублей", - говорится в сообщении.

На протяжении 2019 года подозреваемые хранили и продавали незаконно добытые в Новосибирской области и Красноярском крае черную икру и краснокнижных рыб. В ходе обыска у подозреваемых изъяты не менее 76 сибирских осетров и 595 туш стерляди.

Теги
РоссияКрасноярский крайНовосибирская область
Реклама на ТАСС
СК назвал предварительную причину пожара в красноярском селе, где погибли четыре человека
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС