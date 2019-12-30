В Сибири возбудили дело по факту продажи краснокнижных рыб с ущербом 14 млн рублей

ТАСС, 30 декабря. Уголовное дело возбуждено в Новосибирской области по факту незаконного хранения и продажи краснокнижных осетра и стерляди с ущербом более 14 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении [группы] местных жителей. Они подозреваются в незаконном хранении и продаже особо ценных водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ) <…> ущерб Российской Федерации от незаконной добычи особо ценных водных биологических ресурсов составил более 14 млн рублей", - говорится в сообщении.

На протяжении 2019 года подозреваемые хранили и продавали незаконно добытые в Новосибирской области и Красноярском крае черную икру и краснокнижных рыб. В ходе обыска у подозреваемых изъяты не менее 76 сибирских осетров и 595 туш стерляди.