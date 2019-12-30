Дорогу в аэропорт Норильска закрыли для транспорта из-за метели

НОРИЛЬСК, 30 декабря. /ТАСС/. Дорога в аэропорт Алыкель, который является основным на севере Красноярского края, закрыта для транспорта из-за метели. Об этом сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС по региону.

На севере края с 07:00 (03:00 мск) понедельника объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра.

"С 20:20 (16:00 мск) 30.12.2018 года на автодороге краевого значения Норильск - Кайеркан - Алыкель в связи с ухудшением погоды (низовая метель) в превентивных целях введено ограничение движения для всех видов транспорта кроме технологического", - говорится в сообщении. Аэропорт Алыкель работает по регламенту.

Во вторник в районе Норильска ожидается снег, метель, видимость на дорогах составит менее 1 км, ветер с порывами до 27 м/с.

Аэропорт является основным для Норильска и Таймырского района, через него осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.