СК начнет проверку после попытки суицида двух пенсионеров в Красноярске

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту попытки суицида пары пенсионеров в Красноярске из-за отказа в выдаче жилья по госпрограмме. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, во вторник в СМИ появилась информация о попытке двух ветеранов труда совершить суицид на пороге одного из административных учреждений Красноярска. По данным СМИ, на это их толкнул отказ в выдаче положенного госпрограммой жилья.

"По предварительным данным, пожилая супружеская чета перебралась по программе переселения "Север-Юг" в Красноярск из Норильска в 2008 году. Однако до настоящего момента предусмотренного программой субсидирования на приобретение недвижимости им выплачено не было", - сообщила Петренко. В связи с происшествием Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления "направиться к месту происшествия, лично поговорить с пенсионерами, выслушать все их доводы, помочь грамотно составить и принять заявления и организовать доследственную проверку". В случае обнаружения признаков состава уголовно наказуемого деяния, глава ведомства потребовал незамедлительно возбудить дело и принять все возможные меры, чтобы права пенсионеров на положенное жилье были обеспечены.