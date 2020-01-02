Врио главы Иркутской области поручил выявить дома, к которым подходят грунтовые воды

ИРКУТСК, 2 января. /ТАСС/. Врио губернатора Иркутской области, пострадавшей летом 2019 года от наводнения, Игорь Кобзев поручил провести обследование и выявить аварийные дома, к которым подходят грунтовые воды. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства региона по итогам посещения врио главы области пострадавшего от паводка Куйтунского района.

"От высокого уровня грунтовых вод страдают жители не только Куйтунского, но и всех районов, подтопленных летом 2019 года. Я подписал план, по которому необходимо провести обследование и определить количество аварийных домов и зданий, к которым близко подходят грунтовые воды. Мы сделаем водоотведение, посмотрим возможные проектные решения и будем принимать областную программу, которая позволит помочь людям и сделать их проживание безопасным", - цитирует пресс-служба Кобзева.

Глава Куйтунского района, где от паводка пострадало шесть населенных пунктов, Алексей Мари отметил, что от населения поступает много жалоб на разрушение домов из-за грунтовых вод. "Весной, когда почва оттает, обращений станет еще больше. Правовой и финансовый механизм помощи людям отсутствует. Мы просим предусмотреть какую-то программу для решения этой проблемы", - приводит слова Мари пресс-служба.

На сайте правительства сообщается, что в Куйтунском районе от паводка пострадало шесть населенных пунктов, в которых непригодными для проживания признаны 57 жилых помещений. 18 семей уже получили сертификаты на приобретение жилья, 23 пакета документов находятся на рассмотрении, еще 16 семей оформляют право собственности на разрушенные жилые помещения. Наводнение также нанесло ущерб школе, клубу и больнице поселка Игнино, сейчас для проведения капитального ремонта готовится проектно-сметная документация. В районе уже восстановлены разрушенные дамбы и дороги, а также мост в поселке Уян. На эти цели было выделено 33 млн рублей.

Летом прошлого года в Иркутской области прошли две волны паводка. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.