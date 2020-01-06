{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейские задержали пассажира рейса Екатеринбург - Иркутск за курение на борту самолета

Нарушителю грозит штраф

ТАСС, 6 января. Полиция привлекла пассажира самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург - Иркутск, к административной ответственности за курение на борту. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Иркутска поступило сообщение о том, что на борт самолета авиарейса сообщением Екатеринбург - Иркутск вызывают наряд полиции. Прибывшим на место происшествия полицейским представители экипажа пояснили, что один из пассажиров во время полета курил в туалетной комнате", - говорится в сообщении.

Пассажир доставлен в дежурную часть полиции, где в отношении него составлен протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ ("Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах"). Сообщается, что нарушителем являлся ранее судимый 36-летний житель города Уссурийска. Ему грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Космонавты МКС испытают 3D-принтер и покрытие на иллюминаторы, разработанные в Томске
Также пройдет эксперимент, связанный с испытаниями наноспутников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС