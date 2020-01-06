Полицейские задержали пассажира рейса Екатеринбург - Иркутск за курение на борту самолета

ТАСС, 6 января. Полиция привлекла пассажира самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург - Иркутск, к административной ответственности за курение на борту. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Иркутска поступило сообщение о том, что на борт самолета авиарейса сообщением Екатеринбург - Иркутск вызывают наряд полиции. Прибывшим на место происшествия полицейским представители экипажа пояснили, что один из пассажиров во время полета курил в туалетной комнате", - говорится в сообщении.

Пассажир доставлен в дежурную часть полиции, где в отношении него составлен протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ ("Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах"). Сообщается, что нарушителем являлся ранее судимый 36-летний житель города Уссурийска. Ему грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.