Жителя Томской области задержали за изготовление оружия и хранение взрывчатки

ТОМСК, 9 января. /ТАСС/. Житель города Стрежевого в Томской области задержан по подозрению в хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении огнестрельного оружия, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД.

"По предварительной информации, ранее не судимый подозреваемый в своей квартире в городе Стрежевом незаконно хранил взрывчатые вещества общей массой более 230 граммов внутри катушек со шнурами длиной более 120 метров, которые могут использоваться для подачи огневого импульса для воспламенения или детонации взрывчатого вещества. Также задержанный осуществил незаконное изготовление оружия, относящегося к категории короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, которое хранил по месту жительства ", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Томской области, у задержанного были обнаружены и изъяты взрывчатка и пять единиц огнестрельного оружия.

По материалам УФСБ сотрудники стрежевской полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и ч. 1 статьи 223 ("Незаконное изготовление оружия") УК РФ.