Суд оштрафовал авиадебошира на рейсе Новосибирск - Пхукет на 40 тыс. рублей

ТАСС, 9 января. Суд в Новосибирской области оштрафовал пассажира самолета рейса Новосибирск - Пхукет за применение насилия и оскорбление сотрудника транспортной полиции на 40 тыс. рублей, сообщается в четверг на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Доказательства судом признаны достаточными для назначения жителю Омской области меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за применение насилия и оскорбление сотрудника транспортной полиции (статьи 318, 319 УК РФ). Постановлением судьи Обского городского суда Новосибирской области подсудимому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В конце октября 2019 года члены экипажа самолета, следовавшего рейсом Новосибирск - Пхукет, обратились в транспортную полицию с жалобами на нетрезвого пассажира, который вел себя неадекватно и не реагировал на замечания. Прибывший сотрудник транспортной полиции потребовал от пассажира прекратить дебош и отправиться с ним в отделение полиции для составления протокола, но тот применил насилие и публично оскорблял полицейских.