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Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Новосибирске

Honda Fit на полосе встречного движения столкнулась с Volkswagen Tiguan
Описание
© ГУ МВД России по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Один человек погиб, еще пять пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей в Новосибирске в условиях гололеда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"Водитель Honda Fit в 15:35 (11:35 мск), двигаясь по Мочищенскому шоссе, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Tiguan. Женщина-водитель Honda получила травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, трое пассажиров автомобиля Honda и двое пассажиров Volkswagen пострадали", - сказала собеседница агентства.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Теги
РоссияНовосибирская область
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