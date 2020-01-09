В Новосибирске возбудили уголовное дело после получения травм подростком в аквапарке

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске после того, как 16-летний подросток оказался в реанимации после посещения аквапарка, говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 января 2020 года в аквапарке "Аквамир", расположенном Ленинском районе города Новосибирска, 16-летний молодой человек застрял в бассейне аквапарка и нахлебался воды, после чего был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В пресс-службе "Аквамира" подтвердили, что инцидент произошел на территории аквапарка, не уточнив обстоятельств произошедшего. "Все подробности будут после проверки контролирующих органов. Комплекс продолжает свою работу в штатном режиме", - отметили в пресс-службе учреждения. В пресс-службе Минздрава Новосибирской области ТАСС сообщили, что молодой человек находится в реанимации на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии после посещения аквапарка.

Как сообщает новосибирский портал "Сиб.фм", очевидцы событий сообщили, что подросток зацепился ногой за конструкцию на территории одного из аттракционов аквапарка. Посетители рассказали, что его вытащили из воды находящиеся рядом люди. По их словам, на носилках он не подавал признаков жизни.

Крупнейший в России крытый аквапарк "Аквамир" площадью 40 тыс. кв. метров был введен в эксплуатацию в Новосибирске в 2016 году группой компаний "Кварсис". Объект расположен на берегу Оби в Ленинском районе Новосибирска.